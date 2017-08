Die TLM-Maschine verpackt Shampooflaschen in RSC-Kartons mit Abmessungen von 160 x 150 x 220 mm (E400), die auf drei Bahnen aufgerichtet und befüllt werden, wobei die Flaschen in Gruppen zu jeweils sechs Flaschen einreihig in Schrumpffolie verpackt zugeführt werden. Wahlweise lassen sich auch Einzelflaschen verpacken. Anwender können die Aufrichtewerkzeuge an Formate anpassen sowie per Stellantrieb das Magazin flexibel verstellen. Über die VMS-Verpackungsmaschinen-Steuerung lassen sich die Formatumstellungen einfach und zügig anwählen. Das Kartonmagazin kann Kartongrößen von 120 x 100 x 100 mm bis 900 x 430 x 400 mm handhaben und es stellt sich automatisch zwischen ein-, zwei- oder dreibahniger Ausführung um.

