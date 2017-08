Die international agierende Beteiligungsgruppe MAX Automation präsentierte Halbjahreszahlen und die sind durchaus einen Blick wert. So liegt der Auftragsbestand mit 189,1 Mio. Euro auf hohem Niveau, der Konzernumsatz legte um 12,6 % auf 180,2 Mio. Euro zu und das Konzern-EBIT vor PPA konnte auf 9,7 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden. Infolgedessen hat das Management den Ausblick für Gesamtjahr 2017 bestätigt.Soweit so gut. Doch die MAX Automation agiert in den beiden Kernsegmenten Umwelttechnik und Industrieautomation. Sie verfügt direkt oder indirekt über 11 Beteiligungsunternehmen, ...

