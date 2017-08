Liebe Trader,

Bereits seit März 2009 befindet sich das Wertpapier eines US-Versicherungsunternehmens Progressive Corporation in einem intakten Aufwärtstrend und konnte von 9,76 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 48,04 US-Dollar vor diesen Tagen zulegen. Dabei drohte die Aktie im September letzten Jahres kurzfristig aus dem Trendkanal heraus zu fallen, jedoch nahmen sich Käufer dem Wertpapier recht schnell wieder an und etablierten anschließend eine steile Aufwärtsbewegung. Von Schwäche ist in den letzten Monaten daher kaum was zu sehen, aktuell steuert der Wert die runde 50,00 US-Dollar Marke an und dürfte sie bei der anhaltenden Kursdynamik auch bald erreicht haben. Ein Long-Investment kann daher noch lukrativ sein, vorausgesetzt der enge Stop wird nicht vorzeitig gerissen.

Long-Chance:

Solange sich die Kursnotierungen grob oberhalb der 50-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 45,43 US-Dollar bewegen, ist ein direkter Kursschub bis zum runden Kursniveau von 50,00 US-Dollar vorstellbar. Darüber könnte es zeitweise sogar bis in den Bereich von 51,50 US-Dollar weiter aufwärts gehen und macht ein Long-Investment auf Sicht der kommen Tagen durchaus attraktiv. Die Verlustbegrenzung kann recht eng angesetzt werden, hierfür eignet sich das Niveau von 46,80 US-Dollar recht gut. In schweres Fahrwasser dürfte die Aktie hingegen erst geraten, sobald die Marke von 45,03 US-Dollar unterschritten wird. In diesem Fall müssen Marktteilnehmer mit Rücksetzern auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau, sowie die 200-Tage Durchschnittslinie um 40,74 US-Dollar rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 47,77 US-Dollar

Kursziel: 50,00 / 51,50 US-Dollar

Stopp: < 46,80 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,97 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Progressive Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 47,77 US-Dollar; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.