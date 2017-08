NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gesunken. Nach einer Talfahrt im späten Montaghandel ging es mit den Preise aber nur noch leicht nach unten. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 50,45 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 21 Cent auf 47,38 Dollar.

Am Montagabend waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten und in der Spitze um jeweils etwa 3,5 Prozent eingebrochen. Experten erklärten die Talfahrt unter anderem mit Meldungen aus China. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war die Nachfrage nach Rohöl zuletzt gesunken.

Am Markt wurden die fallenden Ölpreise aber auch mit dem jüngsten Kursanstieg des amerikanischen Dollar erklärt, der die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollar-Raums gebremst habe. Außerdem wurden auf Förderengpässe im Opec-Land Libyen und auf eine pessimistischere Nachfrageprognose der Energieagentur IEA verwiesen./jkr/jsl/jha/

AXC0105 2017-08-15/12:59