MAX Automation AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

DGAP-Ad-hoc: MAX Automation AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MAX Automation AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 15.08.2017 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

MAX Automation AG, Düsseldorf

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß §17 MAR

MAX Automation AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

Düsseldorf, 15. August 2017 - Der Vorstand der MAX Automation AG hat heute mit der ebenfalls heute erteilten Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung beschlossen. Der Vorstand macht damit von der bestehenden Ermächtigung Gebrauch, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 26.794.415 Euro um bis zu insgesamt 2.665.000 Euro bzw. um bis zu 10 % gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

Die neu auszugebenden Namensaktien sollen zu rund 70 % bei einer Beteiligungsgesellschaft des langjährigen Ankeraktionärs Günther SE, Hamburg, platziert werden. Eine entsprechende Investorenvereinbarung ist am heutigen Tag abgeschlossen worden. Die verbleibenden Aktien sollen zunächst weiteren institutionellen Investoren und anschließend der Beteiligungsgesellschaft der Günther SE angeboten werden. Der Ausgabepreis je neuer Namensaktie beträgt 7,00 Euro, was einem Abschlag von 3,8 % gegenüber dem Xetra-Eröffnungskurs der MAX Automation-Aktie vom 15. August 2017 entspricht. Bei vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II würden das neue Grundkapital der Gesellschaft 29.459.415 Euro und der Mittelzufluss insgesamt rund 18,7 Mio. Euro betragen. Damit würde sich das Eigenkapital der MAX Automation von 115,8 Mio. Euro (Stand per Ende Juni 2017) auf 134,5 Mio. Euro erhöhen.

Die Kapitalmaßnahme dient vor allem der Finanzierung des geplanten Konzernwachstums im Rahmen der beschlossenen Mittelfriststrategie 2021, die sowohl organisches Wachstum als auch Akquisitionen vorsieht.

MAX Automation AG, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf, Tel.: +49 (0) 211 90 99 1-0

Kontakt: Frank Elsner / Frank Paschen

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29 Kontakt: MAX Automation AG, Breite Straße 29-31, D-40213 Düsseldorf

Tel.: +49-211-90 99 1 - 0

15.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation AG Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11

E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.de

Internet: www.maxautomation.de ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

601527 15.08.2017 CET/CEST

ISIN DE000A2DA588

AXC0108 2017-08-15/13:03