Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Juli Gewinne verzeichnet, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World Index sei in lokaler Währung um 1,4 Prozent gestiegen. In den USA hätten die Börsen neue Rekordmarken verbucht: Der Leitindex Dow Jones Industrial Average sei um 2,5 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500 habe sich um 1,9 Prozent verbessert. Die vielfältigen politischen Querelen in Washington hätten an den Märkten nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Vielmehr hätten positive Konjunkturdaten und die starke Berichtssaison der Unternehmen die Notierungen gestützt.

Den vollständigen Artikel lesen ...