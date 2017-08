Resolute Mining (ISIN: AU000000RSG6) ist ein erfolgreicher Gold Miner mit mehr als 25 Jahren kontinuierlicher Produktion.Das Unternehmen ist ein erfahrener Forscher, Entwickler und Betreiber, der neun Goldminen in Australien und Afrika betrieben hat, die über 7 Millionen Unzen Gold produziert haben. Die Firma betreibt derzeit zwei Minen, die Syama Gold Mine in Afrika und die Ravenswood Gold Mine in Australien und ist einer der größten Goldproduzenten, die an der australischen Wertpapierbörse gelistet sind - mit einem FY17-Ausblick von 300.000 Unzen Goldproduktion bei All-in-Sustaining -Costs von A $ 1.280 / oz (US $ 934 / oz).Resolutes Flaggschiff Syama Gold Mine in Mali ist ein robustes Long Life Asset, das von voll funktionsfähigen Parallelschwefel- und Oxidverarbeitungsanlagen profitiert. Der Umzug in den untertägigen Bergbau wird die Geschichte des Vermögens der starken Bargelderzeugung fortsetzen und das Minenleben über 2028 hinau...

