DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN 11/18 AB1B DE000AB100B4 BAW/UFN
AIR BERLIN 14/19 AB1E XS1051719786 BAW/UFN
AIR BERLIN 14/19 AB1F XS1051723895 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN 11/18 AB1B DE000AB100B4 BAW/UFN
AIR BERLIN 14/19 AB1E XS1051719786 BAW/UFN
AIR BERLIN 14/19 AB1F XS1051723895 BAW/UFN