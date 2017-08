ESPOO (IT-Times) - Der finnische Spiele-Entwickler Rovio Entertainment, der vor allem für sein Game Angry Birds bekannt ist, soll in Kürze seinen Börsengang planen. Rovio Entertainment will an die Börse - und das so schnell wie möglich. Schon im nächsten Monat könnte der IPO anstehen, wie die Nachrichtenagentur...

Den vollständigen Artikel lesen ...