IRW-PRESS: SOUTHERN LITHIUM CORP: Southern Lithium meldet Abschluss der 1. Tranche der Privatplatzierung

Southern Lithium meldet Abschluss der 1. Tranche der Privatplatzierung

Vancouver, Kanada -- Southern Lithium Corp. (TSX-V: SNL) (FSE: SL5) (OTCBB: SLLTF) (Southern oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die erste Tranche der am 26. Juli 2017 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 1.171.500 $ durch den Verkauf von 4.686.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,25 $ pro Einheit abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Stammaktie) des Unternehmens sowie einem nicht übertragbaren Aktien-Warrant (Warrant), der innerhalb von achtzehn Monaten zu einem Preis von 0,35 $ ausübbar ist. Falls die Stammaktien des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von über 0,50 CAD gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants vorverlegen, indem es deren Inhaber darüber benachrichtigt. In diesem Fall werden die Warrants am 30. Tag nach jenem Datum verfallen, an dem diese Benachrichtigung erfolgt ist (die erzwungene Umwandlungsklausel).

Die Privatplatzierung wurde von allen unabhängigen Directors des Unternehmens genehmigt. Southern möchte den Erlös dafür verwenden, das Lithiumkonzessionsgebiet Cruz voranzutreiben, sowie für zusätzliche Investitionsmöglichkeiten und als allgemeines Arbeitskapital.

Alle im Rahmen dieser Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Mindesthaltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Finanzierung endet. Der Abschluss der Finanzierung unterliegt verschiedenen Bedingungen, wie unter anderem dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange.

Außerdem hat Southern im Zusammenhang mit der Privatplatzierung Vermittlungsprovisionen gezahlt. Den Vermittlern wurde insgesamt ein Barbetrag von 77,320 $ gezahlt. Außerdem wurden den Vermittlern Warrants (Vermittler-Warrants) zum Kauf von insgesamt 309.280 Warrants zu einem Preis von 0,35 $ pro Vermittler-Warrant eingeräumt. Jeder Vermittler-Warrant besteht aus einem nicht übertragbaren Aktien-Warrant (Warrant). Dieser ist innerhalb von achtzehn Monaten ab dem Tag des Abschlusses zum Preis von 0,35 $ pro Stammaktie in Stammaktien umwandelbar. Falls vier Monate und ein Tag nach dem Abschlussdatum zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum die Stammaktien des Unternehmens auf den Hauptmärkten an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von 0,50 $ oder mehr gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants vorverlegen, indem es deren Inhaber darüber benachrichtigt; in diesem Fall werden die Warrants am 30. Tag nach jenem Datum verfallen, an dem diese Benachrichtigung erfolgt ist (erzwungene Umwandlungsklausel).

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Einwilligung zur Notierung gemäß Financial Indus Regulatory Authority (FINRA) Rule 6432 und Rule 15c22-11 in den USA erhalten hat und die Wertpapiere von Southern Lithium Corp. unter dem Symbol SLLTF im Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) geführt werden. Gemeldete Marktmacher können die OTCBB nutzen, um ihre Quoten für einzelne Wertpapiere in Echtzeit einzugeben, zu aktualisieren und darzustellen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass abgesehen von der FINRA Rule 6432 und der SEA Rule 15c2-11 noch andere bundesstaatliche, staatliche oder selbstregulatorische Anforderungen eingehalten wurden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter FINRA.org

Über das Konzessionsgebiet Cruz

Das Unternehmen hat ein formelles Optionsabkommen mit Proyecto Pastos Grandes S.A. (PPG SA), einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Millennial Lithium Corp. (TSX-V: ML, FSE: A3N2, OTCQB: MLNLF) unterzeichnet. Durch diese Option kann Southern Lithium eine Beteiligung von bis zu 80 Prozent am Konzessionsgebiet Cruz von PPG SA im Salzbecken Pocitos in der argentinischen Provinz Salta erwerben.

Das Konzessionsgebiet Cruz liegt im südamerikanischen Lithium-Dreiecks (Norden von Chile, Nordwesten von Argentinien und Südwesten von Bolivien). Das Konzessionsgebiet umfasst 9.027 Hektar (22.306 Acres) im Salarbecken Pocitos in der argentinischen Provinz Salta.

Das Konzessionsgebiet Cruz befindet sich unmittelbar an der südlichen Grenze des Beckens Salar del Rincón, in dem ADY Resources Limited Lithiumsole abbaut, und an der nördlichen Grenze des Pocitos-Salar-Beckens, in welchem das Konzessionsgebiet Cruz liegt. Beide Konzessionsgebiete liegen entlang des Gürtelgefüges, in dem sich die wichtigen Lithiumressourcen der Region befinden, sowie an der Kreuzung eines großen nord-südlichen Verwerfungsgefüge und der nordwest-südöstlichen Megastruktur, entlang welcher sich der Vulkan Rincon befindet - die mögliche Quelle der Lithiumsole in beiden Salzbecken. Das 60 Kilometer lange Salzbecken Pocitos wurde bisher nur in den 1970er-Jahren von der argentinischen Regierungsbehörde Dirección General de Fabricaciones Militares mit zwölf oberflächennahen Bohrlöchern erprobt. Dies sind die bislang einzigen bestätigten Erkundungsbohrungen im Pocitos-Becken. Das Bohrloch mit den besten Ergebnissen befindet sich am südöstlichen Rand der Grenze des Konzessionsgebiets Cruz und ergab durchschnittlich 417 Teile Lithium pro Million (ppm). Obwohl diese Ergebnisse als historisch zu erachten sind und nicht von der QP des Unternehmens verifiziert wurden, hält das Unternehmen diese Ergebnisse relevant für die zukünftige Exploration des Cruz Konzessionsgebiets.

Über Southern Lithium Corp. (TSX-V: SNL FWB: SL5)

Southern Lithium Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erkundung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt. Southern Lithium Corp. hat ein erfahrenes Managementteam mit einer Strategie zum Aufbau eines Portfolios an technisch überlegenen Lithiumprojekten zusammengestellt. Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, mittels erfolgreicher Explorationen und Erschließungen qualitativ hochwertiger Ressourcen durch strategische Erwerbe sowie durch ein kosteneffizientes Finanzmanagement den Aktionärswert zu steigern.Mit dem potenziellen Erwerb des Konzessionsgebiets Cruz hat Southern Lithium die Absicht, sich im Becken Pocitos zu etablieren und weiterhin seine Vision umzusetzen, sich ein Lithiumprojekte zu sichern. Das Unternehmen ist nur an Projekten mit höchstem technischem Wert in günstigen geopolitischen Rechtsprechungen interessiert.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Larry Segerstrom, M.Sc., einem Director des Unternehmens, der als qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects von National Instrument 43-101 (NI 43-101) fungiert, geprüft und genehmigt.

ÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: Clive H. Massey Chief Executive Officer- Weitere Informationen erhalten Sie über: Southern Lithium Corp. Sam Eskandari Tel: +1.416.918.6785 E-Mail: ir@southernlithium.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.southernlithium.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche darin enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40635 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40635&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA84330 31082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8433031082

AXC0128 2017-08-15/14:26