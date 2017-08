Die US-Börsen geben den Börsen-Takt vor. Okay. Der Dow ist von seinem Allzeithoch, dem jüngsten, abgerückt. Was heißt das für den DAX im 7er Jahr und einem Nachwahljahr? Wer traut sich an Adva Optical ran? Wie viel geht bei Silber? Das und mehr mit Ingmar Königshofen von Börse Daily und Nicolai Tietze von der Deutschen Bank Ingmar Königshofen von Börse Daily misst dem DAX eine Korrektur bis auf 11000 Punkte zu, wenn die US-Börsen ins Wanken geraten. Nicolai Tietze von der Deutschen Bank zeigt, wie Anleger dennoch die Chance auf prozentual zweistellige Renditen haben können. Was für Adva Optical sprechen kann, wo man in der Vergangenheit doch eher starke Nerven brauchte, erklärt Chartprofi Ingmar Königshofen ebenfalls im Gespräch mit Antje Erhard. Nicolai Tietze zeigt, wie Volatilität die Konditionen verbessert.