Liebe Leser,

eine meiner Lieblings-Aktien in diesem Jahr ist die secunet Security AG. Diese habe ich zu einem Preis von 55 Euro je Aktie im April ins Portfolio geholt und gleichzeitig über sie im Rahmen meiner Artikel berichtet. Eine Aktie aus dem Bereich Cyber-Security gehört aus meiner Sicht heutzutage in jedem Fall in ein Portfolio.

Aktuell notiert der Wert bei 100,30 Euro je Aktie. Teilgewinne habe ich bereits gesichert und lasse nun den Rest laufen. Zuletzt hatte die Aktie ... (David Iusow-Klassen)

