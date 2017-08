Nasdaq-100 - Schneller Bullenkonter

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index erholte sich zuletzt, allerdings deutlich stärker als erwartet. Der Widerstand bei 5.818 Punkten, ja sogar die starke Hürde bei 5.850 Punkten, wurden überwunden, letztere Marke mit einem Gap. Dabei erreichte die Technologiebörse ein erstes Ziel bei 5.905 Punkten. Heute deutet sich vorbörslich eine freundliche Eröffnung an.

Im Stundenchart hätte der Nasdaq-100® Index noch Platz bis auf 5.926 Punkte. Dort wäre eine weitere Kurslücke im Chart geschlossen. In diesem Bereich wird der Index auch zunehmend anfälliger für Rücksetzer. Nur wenn die Käufer am Ball bleiben, ließe sich heute in Form der kurzfristigen Abwärtstrendlinie ein Maximalziel bei 5.958 Punkten ableiten. Sollte intraday Schwäche aufkommen, ist der gestrige Widerstand bei 5.905 Punkten als neue Unterstützung anzusehen.

Zudem ist der Index bei 5.888 Punkten sehr gut unterstützt. Erst wenn der Nasdaq-100® Index auch unter diese Marke fällt, könnte der ehemalige Schlüsselwiderstand bei 5.850 Punkten als neue Unterstützung angelaufen werden. Auch wäre dann das gerissene Gap geschlossen und der Chart auf diese Weise bereinigt.

Das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Engagements ist also denkbar schlecht. Zeichen der Schwäche bzw. belastbare Short-Signale gibt es bislang aber noch keine.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2017 - 13.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 13.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

