Die Nähe von Politik und Wirtschaft ist nicht nur bei Volkswagen ein Problem. Der Staat beteiligt sich oft an Unternehmen - zulasten des Wettbewerbs. Der Ruf nach Privatisierung wird lauter.

Wie oft ist er jetzt schon seziert worden, jener berühmte Textentwurf, den Stephan Weil im Rahmen von Dieselgate zur Abstimmung an Volkswagen geschickt hat. Aber man muss einen Satz herausgreifen, um wirklich zu begreifen, was Ungeheuerliches geschah. Das Manuskript von Niedersachsens SPD-Ministerpräsident sah nämlich für die Regierungserklärung im Oktober 2015, kurz nach Bekanntwerden des Abgasskandals, eigentlich deutliche Worte vor: "Volkswagen hat (...) gegen Gesetze verstoßen und Vertrauen missbraucht." Doch nach Weils Konsultation mit VW klang dieser Satz so: "Bei Volkswagen" sei gegen Gesetze verstoßen und Vertrauen missbraucht "worden".

Weil machte aus Aktiv Passiv und damit aus dem Täter Volkswagen eher ein Opfer. Die Sprachmogelei zieht ins grelle Licht, wie die Staatskanzlei in Hannover mit der Konzernführung in Wolfsburg verbandelt ist.

Die Affäre ist symptomatisch für etwas, was in Deutschland seit langem Tradition hat - und über das jetzt eine Grundsatzdebatte anläuft: das allzu verflochtene Verhältnis von Staat und Wirtschaft.

Niedersachsen ist schließlich nicht der einzige Sündenfall. Bei Bund wie Ländern blüht ein zweifelhafter Staatsinterventionismus - begründet und befördert von der öffentlichen Beteiligung an Unternehmen.

Interessenkonflikte und Einflussnahme sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Bei Deutsche Bahn, Telekom und Post kam es allein in dieser Legislaturperiode zu konzernfreundlichen Gesetzesinitiativen und hohen Subventionen. Auch Landesregierungen kaufen immer mehr Unternehmen, oft als Retter in zweifelhafter Mission.

In Sonntagsreden singen Politiker ein Hohelied auf die Ordnungspolitik, beloben den Staat als Schiedsrichter und Regelsetzer. Um kurz danach umso beherzter auf dem Feld zur Grätsche anzusetzen. Die Folge ist eine politindustrielle Deutschland AG, die inzwischen mächtiger und verflochtener ist denn je. Zuletzt hat der Bund gar seine Anteile an der Deutschen Telekom aufgestockt, obwohl die Regierung offiziell das Ziel ausgibt, die Anteile sukzessive zurückzuführen. Solche Staatsbeteiligungen bremsen aber den Wettbewerb. Sie rauben der freien Marktwirtschaft die Luft.

Die Auswüchse der Verschwisterung lassen sich in Niedersachsen, wo das Land einen Anteil in Höhe von 20 Prozent an dem Weltkonzern hält, besonders eindrucksvoll ablesen. Ministerpräsident Weil und sein Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sitzen im Aufsichtsrat. Sie überwachen die Geschäftsführung, laut Aktienrecht zum "Wohl der Gesellschaft". Als Aufsichtsräte müssten beide ein Interesse daran haben, dass Volkswagen möglichst wenig Entschädigung an Kunden zahlen muss. Als Politiker aber müsste das Duo ein Interesse haben, möglichst viel Entschädigung für ihre Wähler zu fordern. Ein echter Interessenkonflikt.

Beim Bund sieht es nicht besser aus. Der Deutschen Bahn etwa, einem 100-prozentigen Staatskonzern, laufen die Schulden aus dem Ruder. Gut, dass der Bund aushilft. 2016 gewährte er mal eben und völlig überraschend eine Finanzspritze in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, indem er künftig auf einen Teil seiner jährlichen Dividende verzichtet und das Eigenkapital um rund eine Milliarde Euro erhöhte.

Im Juni dieses Jahres folgte der nächste Coup: Die Güterbahn des Konzerns steckt seit Jahren in einer Dauerkrise - auch wegen Managementfehlern. Die Bundesregierung aber hilft gerne. Sie kündigte an, die Schienenmaut ab 2018 zu halbieren. Die Güterbahnbranche fordert dies zwar seit Längerem. Ganz besonders eifrig brachte das Argument aber DB-Lobby-Vorstand Ronald Pofalla vor. Und fand Gehör.

Porto für die Post

Weil Erfolg hungrig macht, holte Pofalla im Juli gleich zum nächsten Paukenschlag aus. Im Maritim Hotel in Berlin-Mitte trat der Vorstand der Deutschen Bahn zusammen, um die Halbjahreszahlen des Konzerns zu präsentieren. Besonders erfreut war die Konzernspitze über den Erfolg des Fernverkehrs auf der Schiene. Im ersten Halbjahr 2017 fuhren die Fernverkehrszüge mit 1,6 Millionen zusätzlichen Fahrgästen einen neuen Rekord ein. Die Gewinne sprudeln. 99 Prozent ...

