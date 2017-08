Facebook startet seinen Online-Flohmarkt Marketplace in Deutschland. Das soziale Netzwerk könnte sich so ein weiteres Standbein aufbauen und Branchenprimus Ebay gefährlich werden.

Das alte Sofa gefällt nicht mehr, das Smartphone ist nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand. Der Entschluss etwas Neues zu kaufen ist dann schnell gefasst. Doch wohin mit den alten Möbeln und Geräten? Zum Wegschmeißen sind sie meist zu schade und im Zweifel kostet die Entsorgung dann auch noch Geld. Für viele lautet die Lösung, die Dinge, die sie nicht mehr brauchen, bei Ebay-Kleinanzeigen zu inserieren. Damit das auch genug Menschen mitbekommen, wird die Anzeige dann bei Facebook gepostet - mit der Bitte sie durch Teilen weiterzuverbreiten.

Geht es nach Facebook, läuft das in Zukunft anders. Denn wieso sollten Nutzer Ebay-Links verbreiten, wenn sie ihre Waren genauso gut direkt auf Facebook verkaufen können? In dieser Woche startet das soziale Netzwerk seinen Online-Flohmarkt Marketplace in 17 europäischen Ländern, unter anderem auch Deutschland. Nutzer können Angebote erstellen, die vornehmlich Usern in ihrer Nähe angezeigt werden.

In den USA, Großbritannien, Mexiko und vier weiteren ...

