DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Airport Düsseldorf will die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bei ihren Restrukturierungsbemühungen unterstützen. "Gemeinsam mit der Air Berlin konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Fluggeschäft an unserem Standort auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, Thomas Schnalke, am Dienstag. Der Flughafen stehe in engem Kontakt mit der Airline.

Air Berlin ist seit Jahren die wichtigste Fluglinie am Düsseldorfer Airport. Auf sie entfallen nach Angaben des Flughafens rund 30 Prozent des Geschäfts in Düsseldorf. Allein 2016 flogen demnach mehr als 7,5 Millionen Passagiere mit Air Berlin von Düsseldorf aus in die Welt./rea/DP/men

ISIN GB00B128C026 DE0008232125

AXC0160 2017-08-15/15:38