BERLIN (Dow Jones)--Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kann angesichts eines Überbrückungskredits des Bundes weiterhin auf eine gültige Betriebsgenehmigung zurückgreifen und deshalb den Flugbetrieb aufrecht erhalten. Das machte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in einem Statement klar. "Über das Luftfahrtbundesamt ist sichergestellt, dass die Betriebsgenehmigung weiterhin Gültigkeit hat, was eine notwendige Grundlage ist, damit weiter geflogen werden kann", sagte er zu Journalisten in Berlin.

Deutschlands zweitgrößte Airline soll nach Einschätzung der Bundesregierung nun durch weiter verfügbare Eigenmittel und den Übergangskredit von 150 Millionen Euro noch ein Vierteljahr ihre Flüge fortführen können. "In Kombination der verfügbaren Mittel bei Air Berlin mit dem Überbrückungskredit gehen wir davon aus, dass der Flugverkehr bis Ende November gesichert ist", sagte Dobrindt. Eine Entscheidung der EU-Kommission über den Kredit werde "ein paar Tage in Anspruch nehmen". Gleichwohl sei die Entscheidung schon getroffen.

Zuvor hatte schon Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) erklärt: "Für drei Monate sollte das Geld hinreichen."

Dobrindt erwartete, weit fortgeschrittene Verhandlungen von Air Berlin "gerade auch mit Lufthansa" über die Veräußerung von Unternehmensteilen könnten "in absehbarer Zeit abgeschlossen werden". Die Verhandlungen mit der Lufthansa und "weiteren Airlines", die Dobrindt aber nicht benennen wollte, über den Verkauf von Teilen verliefen parallel. Der Verkehrsminister rechnete aber nicht mit kartellrechtlichen Problemen. Erlöse aus dem Verkauf der Air-Berlin-Slots sollten dann vorrangig in die Rückzahlung des Brückenkredits fließen. "Der Kredit des Bundes hat Vorrang".

Air Berlin hat nach eigenen Angaben beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Der Großaktionär Etihad, an dessen Tropf die Airline viele Jahre lang hing, hat den Hahn zugedreht und stellt keine finanzielle Unterstützung mehr zur Verfügung.

