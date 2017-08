Berlin - Seit Mitte 2016 haben unvorhergesehen gute Konjunkturdaten und die Erwartung, dass eine reflationäre Wirtschaftspolitik in den USA das nominale BIP stärken würde, Aktienmärkte und Anleiherenditen unerwartet stark angetrieben, so die Experten von GAM.Bis zum ersten Quartal dieses Jahres hätten die weltweiten Wachstumserwartungen jedoch ihren Höhepunkt überschritten und sich abzuschwächen begonnen. "Wir halten es deshalb für wichtig, die Portfolioperformance durch Anlageansätze zu verbessern, die durch die Titelauswahl Renditen erzielen", sage Larry Hatheway, Head of Investment Solutions und Chefökonom beim Schweizer Vermögensverwalter GAM. "Wir raten dazu, auf aktives Management zu setzen."

Den vollständigen Artikel lesen ...