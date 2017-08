Facebook-Chef Mark Zuckerberg implementiert mit dem Portal Marketplace einen weiteren Dienst in Deutschland. Einmal mehr zeigt das: Keine Branche ist vor seinen Rundumversorger-Ambitionen sicher. Eine Analyse.

"Du sollst neben mir keine anderen Götter haben" - das erste Gebot der Bibel hat offenbar auch für Mark Zuckerberg oberste Priorität: Der Facebook-Chef kopiert sämtliche Funktionen, die für seine Nutzer interessant sein könnten, und vergrößert somit stetig sein blaues Imperium. Erst war es Snapchat, dann Youtube - jetzt ist Ebay an der Reihe.

Ein weiteres Beispiel ist der Facebook Marketplace. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das dem Kleinanzeigenmarkt von Ebay und anderen Anbietern sehr ähnlich ist. In den USA gibt es die Plattform schon seit einem Jahr. In den USA gibt es die Unterseite auf der Facebook-Plattform schon seit einem Jahr, nun ist sie auch in Deutschland und in 16 weiteren Ländern in Europa verfügbar.

Private und kommerzielle Anbieter können auf der Plattform ihre Produkte zum Kauf anbieten. Reichweite ist garantiert, allein in Deutschland hatte Facebook im ersten Quartal 2017 eine aktive Nutzerbasis von 30 Millionen Menschen im Monat, rund 23 Millionen Deutsche nutzen den Dienst täglich. Es ist nicht das einzige Argument, dass die Konkurrenz in Aufruhr versetzen dürfte. Facebook beweist damit einmal mehr, dass keine Branche und kein Anbieter vor Zuckerbergs Ambitionen sicher ist.

Facebooks jüngster Streich ist in mehrfacher Hinsicht für Nutzer interessant: Zum einen werden Angebote nach Kategorien und Interessen aufgeschlüsselt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...