Die vergangenen Wochen waren alles andere als einfach für die deutsche Automobilindustrie. Neben Kartellvorwürfen und neuerlichen Manipulationsskandalen steht mittlerweile die Frage im Raum, wie zukunftsfähig die deutsche Vorzeigeindustrie überhaupt noch ist? Gerade auch am Aktienmarkt gehen die Meinungen teilweise deutlich auseinander: Während "Emporkömmlinge" wie Tesla an der Börse gefeiert werden, sind die Aktien der "Platzhirsche" um Daimler und Co. seit Wochen unter Abgabedruck. Nikolaos Nicoltios, wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.