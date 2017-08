Wer in Spaniens Hauptstadt am "Plaza Colón" ankommt, egal ob mit dem Touri-Bus oder zu Fuss, könnte meinen, dass die Stadt besonders flüchtlingsfreundlich ist. Denn auf der alten Madrider Post hat die Bürgermeisterin schon im Jahr 2015 ein grosses Tuch aufhängen lassen. "Refugees welcome" steht dort in grossen Buchstaben. Aber von Flüchtlingen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...