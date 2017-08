Neuss (ots) -



Branchenreport von brand eins Wissen und Statista



Laut aktuellem Branchenreport von brand eins Wissen und Statista zählt 3M zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands.



In der Kategorie "Chemie, Pharma und Biotechnologie" erhielt 3M die bestmögliche Bewertung und gehört damit zu den sieben innovativsten Unternehmen der Branche. Besonders innovativ zeige sich der Multitechnologiekonzern im Bereich Dienstleistungen und Produkte. Auch die Prozessinnovationen wurden von den Experten positiv bewertet.



Mehr als 2.000 Unternehmen betrachtet



Für die Analyse befragten brand eins Wissen und Statista rund 2.000 Vertreter bereits innovationsprämierter Unternehmen, 250 Experten des Instituts für Innovation und Technik sowie 20.000 Führungskräfte und Angestellte mit mehrjähriger Branchen-Expertise. 424 von 2.000 Unternehmen schafften es auf die Bestenliste. Sie hoben sich durch innovative Dienstleistungen und Produkte, besonders effektive Prozesse oder ihre Unternehmenskultur vom Wettbewerb ab.



Renommierte Rankings sehen 3M als Innovationstreiber



3M gilt als eines der innovativsten Unternehmen der Welt und wird regelmäßig für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Knapp sechs Prozent seines Umsatzes investiert der Multitechnologiekonzern in Forschung und Entwicklung. Mehr als ein Drittel der rund 50.000 verschiedenen Produkte von 3M sind jünger als fünf Jahre.



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 50.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind. Weitere Informationen unter: www.3M.de, Twitter und Facebook.



