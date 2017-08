Weil Etihad den Geldhahn zugedreht hat, ist Air Berlin pleite. Wie es mit der Krisen-Airline jetzt weiter geht und was die Insolvenz für die Air-Berlin-Kunden bedeutet.

Was hat Air Berlin genau beantragt?

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat einen Insolvenzantrag gestellt. Man sei "zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse.

Vor diesem Hintergrund hätten sie beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt, teilte Air Berlin mit. Bei dieser Variante des Insolvenzverfahrens würde das Management des Unternehmens weiter die Geschäfte führen. Das Gericht hat inzwischen ein solches Verfahren angeordnet.

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, sollen die Juristen Frank Kebekus und Lucas Flöther Air Berlin durch das Insolvenzverfahren steuern. Flöther wurde vom Amtsgericht Berlin Charlottenburg bestätigt.

Was passiert mit den Urlaubern, die in den kommenden Tagen mit Air Berlin fliegen wollen?

Sie können aufatmen. Da der Bund einen Kredit zur Verfügung gestellt hat, soll der Flugbetrieb uneingeschränkt weiter gehen. "Aufgrund der insolvenzrechtlichen Regelungen wäre Air Berlin verpflichtet gewesen, den Flugbetrieb unmittelbar nach Einreichung des Insolvenzantrags einzustellen. [...] Dieser Übergangskredit wird durch die KfW zur Verfügung gestellt und durch eine Bundesbürgschaft abgesichert", teilten das Bundeswirtschafts- und Verkehrsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich mehrere Zehntausend Reisende sowie Urlauberinnen und Urlauber an verschiedenen internationalen Urlaubsorten und Destinationen aufhalten. Der Rückflug dieser Reisenden nach Deutschland mit Air Berlin wäre andernfalls nicht möglich gewesen. Kurzfristige Alternativen für einen Rückflug dieser Reisenden nach Deutschland waren nicht zu gewährleisten."

Warum hat Air Berlin das gemacht?

Weil Etihad kein Geld mehr zuschießen will und die Geduld mit der deutschen Krisen-Airline verloren hat. Etihad könne kein weiteres Geld bereitstellen, erklärte die Airline aus Abu Dhabi nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin. "Diese Entwicklung ist äußerst enttäuschend für alle Beteiligten, vor allem da Etihad in den vergangenen sechs Jahren weitreichende finanzielle Unterstützung für Air Berlin während früherer Liquiditätskrisen und für deren Sanierungsbemühungen gewährt hat." Erst im April habe Etihad weitere 250 Millionen Euro zugeschossen. "Doch das Geschäft von Air Berlin hat sich in einer beispiellosen Geschwindigkeit verschlechtert."

Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...