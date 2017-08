Die König & Bauer AG hat am 09.08.2017 Halbjahreszahlen für 2017 veröffentlicht, die jedoch mehr Schatten als Licht zeigten. So war der Umsatz in den ersten 6 Monaten des Jahres mit 2,7% auf 538,9 Mio. € leicht rückläufig, im zweiten Quartal sogar mit 5,2% auf 279,8 Mio. € etwas stärker. Das operative Ergebnis (EBIT) reduzierte sich im ersten Halbjahr um 21,3% auf 16,3 Mio. €, im zweiten Quartal um 39,3% auf 11,3 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie profitierte durch ein deutlich verbessertes Finanzergebnis und reduzierte sich weniger stark um 11,5% auf 0,93€ respektive 32,7% auf 0,64€. Nach einem starken ersten Quartal beim Auftragseingang (+20,7%), war dieser im zweiten Quartal, bedingt auch durch die Drupa im Vorjahr, mit 20,5% rückläufig, sodass zum Halbjahr ein Auftragseingang von 601,9 Mio. € zu Buche steht, gleichbedeutend mit einem leichten Minus von 2,7%. Damit einhergehend reduzierte sich auch der Auftragsbestand leicht um 3,0% auf 620,5 Mio. €.



