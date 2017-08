Liebe Leser,

das am Umsatz gemessen weltweit größte Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen Amgen hat kürzlich mit dem Migräne-Medikament Aimovig in den USA einen Erfolg beim Antrag auf die Zulassung bei der FDA verbuchen können. Bis Mai 2018 will die FDA über die Zulassung des Medikaments entscheiden. Sollte Aimovig für den Markt zugelassen werden, plant Amgen die Vermarktung zusammen mit Novartis im Rahmen eines Joint Ventures. Das Medikament wäre das erste seiner Art und dürfte maßgeblich ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...