Baar (pta010/15.08.2017/20:30) - Die Angel Telecom Holding AG informiert, dass Marcatel Telecommunications LLC (Marcatel) ein Urteil des Supreme Court of the State of New York für eine angebliche Forderung von USD 7,530,157 plus 9% Zins gegen ATH erhalten hat. Der behauptete Anspruch scheint Angel Americas LLC eine vormalige Gesellschaft der Angel Telecom Gruppe zu betreffen und wurde vor dem Konkurs der ATH im Jahre 2015 eingeleitet. Es ist nach wie vor nicht klar, ob in diesem Prozess grundlegende Verfahrensrechte der ATH verletzte wurden. Im Bestreben die Restrukturierung der ATH abzuschliessen hat eine Gruppe von Aktionären Vergleichsgespräche mit Marcatel aufgenommen. ATH wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.



