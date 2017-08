NEW YORK (dpa-AFX) - Amazon will die günstigen Konditionen am Kreditmarkt offenbar zur Finanzierung der 13,7 Milliarden Dollar teuren Übernahme der Einzelhandelskette Whole Foods nutzen. Der weltgrößte Onlinehändler und IT-Konzern wolle Anleihen für 16 Milliarden Dollar platzieren, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Nachfrage sei so hoch, dass Amazon im Laufe der Platzierung sogar mit dem Zinssatz runtergehen konnte.

So müsse der Konzern für die Tranche mit 40 Jahren Laufzeit nur noch einen Aufschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zu US-Staatsanleihen zahlen. Zu Beginn der Auktion hatte Amazon noch eine Prämie von 1,65 Prozent geboten. Sollte die Platzierung in dem Volumen über die Bühne gehen, wäre es die viertgrößte Emission eines US-Unternehmens in diesem Jahr.

Mehr Geld hatten sich im bisherigen Jahresverlauf nur der Telekomkonzern AT&T (22,5 Mrd), der Zigarettenhersteller Britisch American Tobacco (BAT) (17,25 Mrd) und Microsoft (17 Mrd) über die Ausgabe von festverzinslichen Papieren an Bord geholt. Amazon selbst hatte zuletzt 2014 Anleihen platziert./zb/edh

ISIN US0231351067 GB0002875804 US9668371068

AXC0229 2017-08-15/22:34