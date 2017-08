Eine Übernahme durch Lufthansa will Ryanair verhindern: Die EU-Kommission reagiert auf die Beschwerde der irischen Airline und will sich nun die Staatshilfen für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin anschauen.

Die EU-Kommission schaut sich die Staatshilfen für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin an. "Wir stehen in dieser Angelegenheit im konstruktiven Kontakt mit Deutschland", sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Die Kommission sei immer bereit, mit den Mitgliedsländern Pläne in Einklang mit den EU-Regeln zu diskutieren. Staatsbeihilfen, die den Wettbewerb in Europa verzerren, sind laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...