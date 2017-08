Preisgekrönter Brautkleiddesigner freut sich darauf, mit Bräuten in Kontakt zu treten



Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Der führende Brautkleiddesigner Maggie Sottero Designs (www.maggiesottero.com) feiert in diesem Herbst sein zwanzigjähriges Bestehen. Das 1997 gegründete Unternehmen hat mit seinen unverwechselbaren Korsettverschluss eine Revolution in der Branche angestoßen. Mit seiner Debutkollektion hatte Maggie Sottero das Generationen umspannende Engagement der Familie Sottero in der Brautmodebranche als einer der gefeiertsten Brautkleidhersteller der Welt gefestigt.



Video - http://www.youtube.com/watch?v=lXB6-DmPJm0



Das Firmenvideo zum zwanzigjährigen Bestehen finden Sie unter https://www.maggiesottero.com/about.



"Im Jahr 1997 erfand Maggie Sottero eine komplett neue Produktkategorie: elegante, erschwingliche und modische Brautkleider", sagte Kelly Midgley, Designchefin bei Maggie Sottero Designs. "Angesichts immer teurerer Hochzeiten sieht sich Maggie Sottero Designs weiter in der Pflicht, innovative Brautmode zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Vom Konzeptentwurf bis zu den abschließenden Handgriffen -- jedes Kleid spiegelt unseren Hang zur Perfektion wider."



Der preisgekrönte Brautkleiddesigner (https://www.maggiesottero.com/) bietet:



- Autorisierte Einzelhändler in über 70 Ländern - Trendige Brautmode zu erschwinglichen Preisen - Innovative Konstruktion für optimierten Sitz



Millionen Bräute haben sich bereits für ein Brautkleid von Maggie Sottero Designs entschieden. Zur Feier des Firmenjubiläums hat das Unternehmen eine Social-Media-Kampagne (http://us11.campaign-archive1 .com/?u=d4e27f46400aa4b9d74454bf7&id=81ddd4e6be) aufgelegt. Bräute aus den vergangenen zwanzig Jahren sind eingeladen, unter Hashtag MaggieBridesForever Fotos von ihrer Hochzeit zu teilen. Bräute, die ein Kleid von Maggie Sottero, Sottero and Midgley oder Rebecca Ingram getragen haben, können bei der Aktion mitmachen.



Maggie Sottero Designs wird seine Kollektionen anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens im September auf dem Laufsteg in Las Vegas, Chicago, New York und England und auf seiner Website im Oktober enthüllen. Bräute, die sich für eines der drei Designer-Label interessieren, können auf der Firmen-Website einen Händler suchen (https://www.maggiesottero.com/find-a-store).



Maggie Sottero Designs -- Ressourcen:



- Kollektionen: https://www.maggiesottero.com/ - Einzelhändler: http://retailers.maggiesottero.com/ - Blog: https://www.maggiesottero.com/blog/



Informationen zu Maggie Sottero Designs:



Maggie Sottero Designs zählt seit zwanzig Jahren zu den bekanntesten und begehrtesten Brautkleidherstellern der Welt, unterhält Designstudios in Sydney (Australien) und Salt Lake City (Utah, USA) und ist bei den Bräuten für seine inspirierenden Kollektionen und akribische Liebe zum Detail bekannt. Seine Mission definiert das Unternehmen darin, den Traum einer jeden Braut Wirklichkeit werden zu lassen. Um dieser Intention gerecht zu werden, bietet das Couture Designhaus innovative Entwürfe, ausgezeichnete Qualität und Best-in-Class-Service durch Win-win-Beziehungen mit seinen Einzelhändlern, Lieferkettenpartnern und Dienstleistern.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/399080/Maggie_Sottero_Desig ns___Logo.jpg



Christina Blanchette Maggie Sottero Designs (801) 974-1800 Christina.Blanchette@maggiesottero.com