San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, hat heute ein Komplettpaket mit All-in-One-Lösungen vorgestellt, die für die wachsenden Märkte in den Bereichen Embedded Appliance, Intelligent Datacenter und Network Edge optimiert sind. Die kompakten Systeme und Motherboards von Supermicro, die mit dem neuen Intel® Atom C3000 (Denverton) SoC optimiert sind, bieten geringere Anforderungen bei Kühlung und Stromverbrauch und können für eine um das 2,5-Fache bessere Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation sorgen.



Die Motherboards der neuen A2-Serie von Supermicro bieten 2 bis 16 Atom-Prozessorkerne, bis zu 128GB ECC-Speicher, Quad-10G SFP+ oder RJ45-Ports sowie eine Lebenserwartung von bis zu 7 Jahren. Motherboards der Supermicro A2SDi-Serie sind für Niedrigenergie-Server, Speicheranwendungen oder Webhosting-Anwendungen optimiert und sind in die Intel® QuickAssist-Technologie (QAT) für Netzwerksicherheitsanwendungen integriert. Diese neuen voll ausgestatteten Niedrigenergie-Motherboards sorgen für eine breitere Grundlage für die eingebetteten Server Building Block Solutions® von Supermicro und erweitern die wachsenden Produktreihen, die auf Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, Einzelhandelsanwendungen, digitales Signieren, industrielle Automatisierung, digitale Sicherheit und Überwachung, Speicherung in der Cloud und "Cold Storage", medizinische Bildgebungsverfahren und Netzwerk-/Sicherheitsanwendungen abzielen.



"Unsere neuen Atom C3000-Lösungen können eine 2,5-fach höhere Leistung beim Edge Computing erbringen, was dabei hilft, die Gesamteffizienz im Unternehmen zu steigern und für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu sorgen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Da der Markt für eingebettete Server sich immer weiter entwickelt, ist Supermicro mit Konstruktionsleistungen sowie seinem Wissen in diesem Bereich bei Fertigung und Support auf Unternehmensniveau zum Lösungsanbieter der Wahl geworden."



Supermicro bietet ein gebrauchsfertiges Standardmodell (COTS; Commodity off the Shelf) mit Flex- und mini-ITX-Motherboards als standardmäßige Formfaktoren, um Kunden einen flexiblen Zugang zur branchenweit umfangreichsten Auswahl an Building Blocks zur Verfügung zu stellen, die für ein breites Spektrum von Anwendungen optimiert sind, wie etwa vCPE, NFV, SDN und SD-WAN. Für System-Formfaktoren reichen die Lösungen vom 1U Box- und dem kompakten 1U Rackmount-System bis zum Mini-Tower- und sogar einem 3U MicroCloud-System, ausgelegt auf dediziertes Hosting für Einsteiger und Anwendungen zum Memory Caching.



Neben dem Komplettpaket aus kompakten Systemen mit einem geringen Kühl- und Strombedarf können Kunden von Supermicro zwischen Netzteilen mit Gleichstrom und Wechselstrom wählen und sich für eine Option ohne Ventilator entscheiden. Kapazitäten zum Netzwerkaufbau und zur Speichererweiterung mit mini-PCIE und M.2-Sockeln machen es leicht, das Hosting von Anwendungen und den Speicher auszubauen.



Supermicro bringt heute die folgenden Atom C3000-Server und -Motherboards heraus:



SuperServer 5029A-2TN4 - Mini-Tower-Server mit 9 Watt Atom C3338 E200-9A - 1U Box Virtualisierungsserver mit 16 Watt Atom C3558 5019A-FTN4 - kompakte 1U Netzwerksicherheitsanwendung mit Atom C3758 E300-9A - 1U Box Netzwerksicherheitsanwendung mit 25 Watt Atom C3858 5019A-12TN4 - kompakte 1U Netzwerksicherheits-/Servervorrichtung mit Atom C3850



Motherboards A2SDi-2C-HLN4F - 2-Kern Atom C3338 mit bis zu 64GB Speicher A2SDi-4C-HLN4F - 4-Kern Atom C3558 mit bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDi-8C/8C+-HLN4F - 8-Kern Atom C3758 mit bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDi-12C-HLN4F - 12-Kern Atom C3858 mit bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDi-H-TP4F - 16-Kern Atom C3958 mit Quad-10GbE und bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDi-H-TF - 8-Kern Atom C3758 mit Dual-10GbE und bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDi-TP8F - 12-Kern Atom C3858, Quad-10G, Quad-1G, bis zu 64GB SODIMM, M.2 A2SDi-LN4F - 12-Kern Atom C3850, Quad-1G und bis zu 64GB SODIMM, M.2 A2SDV-8C-TLN5F - 8-Kern Atom C3708, Quad-10G und bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDV-12C+-TLN5F - 12-Kern Atom C3858, Quad-10G, bis zu 128GB Speicher, M.2 A2SDV-16C-TLN5F - 16-Kern Atom C3958, Quad-10G, bis zu 128GB Speicher, M.2



MicroCloud-Systeme 5039MA8-H12RFT - 3U mit 12 Knoten, 8-Kern Atom C3750 5039MA16-H12RFT - 3U mit 12 Knoten, 16-Kern Atom C3955



Weitere Informationen zum kompletten Supermicro-Angebot an eingebetteten Lösungen erhalten Sie unter https://www.supermicro.com/Atom/.



