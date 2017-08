Effiziente Einheiten bieten höhere Kapazitäten zum Umgang mit den heutzutage anfallenden Hitzelasten

Rahi Systems gab heute die Verfügbarkeit neuer, In-Row-Kühlaggregate bekannt, die Höchstleistungen bei nur geringem Raumbedarf bieten. Die für die Anwendung in mittleren bis großen Datenzentren entworfenen Einheiten bieten ein innovatives Design, das eine dreimal höhere Effizienz als andere, gegenwärtig auf dem Markt erhältliche In-Row-Kühlaggregate aufweist.

In-Row Cooling Units are available in condensate water, chilled water and DX air-and-water cooled configurations to meet a wide range of needs. (Photo: Business Wire)