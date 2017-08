Medienmitteilung

Flamatt, 16. August 2017

Comet Group mit starkem Halbjahresresultat, leicht stärkeres

zweites Halbjahr erwartet

Signifikante Umsatzsteigerung auf 214.9 Mio. CHF (H1 2016: 149.8 Mio. CHF)

EBITDA-Marge auf 14.6% stark verbessert (H1 2016: 11.1%)

Weitere Investitionen in neue Anwendungen und Produkte

Verdoppelung des Reingewinns auf 17.1 Mio. CHF (H1 2016: 8.6 Mio. CHF)

Ausblick 2017: Umsatz zwischen 430 Mio. CHF und 450 Mio. CHF bei einer EBITDA-Marge von 14 bis 16% erwartet

Die Comet Group ist weiter auf Wachstumskurs. Sie steigerte ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 43% auf 214.9 Mio. CHF. Alle Segmente und Regionen trugen zu diesem starken Resultat bei, wobei die Gruppe das stärkste Wachstum mit ihren leistungsstarken Lösungen für die anhaltend starke Nachfrage im Halbleitermarkt verzeichnete.

Im Zuge ihrer Strategieumsetzung forcierte Comet Group ihre Investitionen in neue, zukunftsträchtige Anwendungen, Partnerschaften und in die weitere Professionalisierung ihrer Supply Chain. Aufgrund des starken Umsatzwachstums sowie gleichzeitig verbesserter Kostenstrukturen steigerte die Gruppe ihren Gewinn auf Stufe EBITDA auf 31.5 Mio. CHF (H1 2016: 16.6 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 14.6% (H1 2016: 11.1%). Mit 17.1 Mio. CHF verdoppelte die Gruppe ihren Reingewinn gegenüber Vorjahr (H1 2016: 8.6 Mio. CHF) - dies trotz eines Wechsels der leistungsorientierten Vorsorgepläne in der Schweiz in ein Vollversicherungsmodell, was den Reingewinn mit 2.1 Mio. CHF negativ belastete. Die Gruppe hat im ersten Halbjahr erneut Wert generiert. Die Nettoverschuldung ist mit 0.3x EBITDA trotz der Investitionen in den Erweiterungsbau in Flamatt von 8.4 Mio. CHF weiterhin sehr tief. Mit einer Eigenkapitalquote von 52.8% ist die Gruppe sehr solide aufgestellt.

PCT-Erfolgsgeschichte geht weiter, signifikantes Wachstum im Halbleitermarkt

Die anhaltend hohe Nachfrage im Halbleitermarkt sorgte bei Plasma Control Technologies (PCT) für ein weiteres Rekordhalbjahr. Mit seinen High-End RF-Matchboxes- und -Lösungen für den Halbleitermarkt profitierte das Segment überproportional vom Ausbau der Produktionskapazitäten und legte beim Umsatz um 76% auf 106.1 Mio. CHF zu. Mit Vakuumkondensatoren gelang es, vor allem das Display-Geschäft mit Drittkunden in Asien im High-End Bereich auszubauen. Zudem verzeichnete PCT erste Bestellungen für den neu in Serie produzierten «cito Plus» Generator. Ein besonderer Höhepunkt war die Auszeichnung mit dem Supplier Award für «Innovation und Zusammenarbeit», die Comet von Applied Materials, Inc., einem der grössten Ausrüster der Halbleiterindustrie, erhielt. Das hohe Umsatzvolumen kompensierte Investitionen in die Erweiterung der Produktionsinfrastruktur sowie in die Entwicklung einer neuen innovativen RF-Systemplattform. Die EBITDA-Marge stieg deutlich auf 29.4% (H1 2016: 20.2%).

IXS mit starkem ersten Halbjahr dank CT-Grosssystemen

Auch X-Ray Systems (IXS) verzeichnete ein im Vergleich zu den Vorjahren aussergewöhnlich starkes erstes Halbjahr. Der Umsatz stieg um 23% gegenüber Vorjahr auf 66.3 Mio. CHF. Das grösste Wachstum erzielte IXS mit CT-Grosssystemen für Giessereien und für Labs/R&D sowie mit Prüfsystemen für die Elektronikindustrie. Um sich im Bereich Metrologie zu etablieren, erweiterte IXS sein Portfolio um CT-Systeme mit Metrologiefunktionalität auf Basis der jüngsten Produktfamilie (FF20 CT Metrology und FF35 CT Metrology) und stellte diese im Mai an der Control, der internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung, erstmals vor. Zudem wurden in diesem Bereich vielversprechende Projekte mit Kunden gestartet. Aufgrund des gestiegenen Umsatzvolumens verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 6.4% (H1 2016: 4.7%).

IXM auf Plan, überdurchschnittliches Wachstum im Security Bereich

Industrial X-Ray Modules (IXM) steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 8% auf 37.3 Mio. CHF. Mit seinen massgeschneiderten, hoch zuverlässigen Lösungen legte das Segment wie geplant vor allem im Bereich der Sicherheitsprüfung zu. Der Umsatz im Kerngeschäft der zerstörungsfreien Materialprüfung in den Märkten Automobil, Luftfahrt, Öl- und Gas-Pipelines entwickelte sich ebenfalls positiv. Einen wichtigen Meilenstein in seiner Vorwärtsstrategie erreichte das Segment im zweiten Quartal mit der Lancierung der neuen, IoT-fähigen iVario-Generatorenfamilie. Erste Bestellungen wurden bereits ausgelöst. Aufgrund weiterer Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Sicherheitsprüfung sowie einem veränderten Produktmix verzeichnete das Segment eine EBITDA- Marge von 17.6% (H1 2016: 24.1%).

EBT mit Umsatzwachstum, kontinuierlicher Aufbau des Geschäfts mit neuen Anwendungen

ebeam Technologies (EBT) arbeitete weiter am Aufbau seines Geschäfts. Der Umsatz stieg um 82% auf 14.8 Mio. CHF (H1 2016: 8.1 Mio. CHF). Dazu beigetragen haben hohe Auftragsbestände im Systemgeschäft aus dem Vorjahr, die nun realisiert werden konnten. Die Ausrichtung der Supply Chain auf die Produktion für Tetra Pak kommt weiter voran. Bei den neuen Anwendungen im Bereich Food ging der gemeinsam mit Bühler entwickelte Prototyp zur Inaktivierung von Bakterien auf granularer Trockennahrung beim Nahrungsmittelverarbeiter Kündig erfolgreich in den Feldtest. Im Bereich Printing konnte in Zusammenarbeit mit UTECO und INX Digital ein neues Digitaldrucksystem entwickelt werden. EBT intensivierte wie geplant seine Investitionen in die Weiterentwicklung bestehender sowie vielversprechender neuer Anwendungen. Das Systemgeschäft kam infolge stark verschärften Wettbewerbs unter Druck, so dass der erwartete Gewinnbeitrag nicht realisiert werden konnte. Dies erhöhte den Verlust auf Stufe EBITDA auf -8.3 Mio. CHF (H1 2016: -4.4 Mio. CHF).

Aufgestellt für weiteres starkes und profitables Wachstum

Die Comet Group ist auf bestem Wege, ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Unter ihrem neuen CEO Dr. René Lenggenhager wird sie strategisch weiter auf neue Anwendungsfelder in allen drei Kerntechnologien, auf verstärktes Cross-Selling sowie auf die Zusammenarbeit mit Schlüsselpartnern fokussieren. Dazu eröffnet die Gruppe mit Lab One ein Technologie- und Applikationszentrum im Silicon Valley, das Kunden Zugang zu allen drei Technologien und einem intensiven Austausch mit den Experten der Gruppe ermöglicht, und das Raum zur Entwicklung neuer Anwendungen gibt. Mit dem planmässig fortschreitenden Erweiterungsbau in Flamatt schafft die Gruppe zudem ab Herbst 2018 zusätzliche Produktionskapazitäten für den geplanten weiteren Ausbau des Geschäfts.

Leicht stärkeres zweites Halbjahr erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr geht die Comet Group von einem weiteren starken Geschäftsverlauf aus. Für das Jahr 2017 erwarten Verwaltungsrat und Management einen Umsatz zwischen 430 Mio. CHF und 450 Mio. CHF und eine EBITDA-Marge zwischen 14% und 16%. Die Erwartungen gründen auf einer anhaltend hohen Nachfrage aus dem Halbleitergeschäft und einem weiteren starken zweiten Halbjahr in den anderen Geschäftsbereichen. An ihrem Investor Day am 22. November 2017 wird Comet Group weitere Einblicke in ihre Zukunftsinitiativen und -märkte geben.

