Die App "DAIKIN to go" wurde speziell für Kälte- und Klimafachbetriebe entwickelt und ermöglicht den Zugriff auf wichtige herstellerspezifische Informationen bei Verkauf, Installation und Service. Sie vereinfacht die Objektverwaltung innerhalb eines Betriebs und hilft außerdem bei der Planung neuer Anlagen. Zusätzlich ist der komplette Daikin Produktkatalog jederzeit im Offline-Betrieb zugänglich. Als weitere Funktion gibt die Störcodesuche ausführliche Informationen zu Ursache und Behebung der Störung direkt an der Anlage. Diese Funktion, inklusive Lösungsvorschlägen, ist ebenfalls offline verfügbar und durch das Update nun auch ohne Login ...

