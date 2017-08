Die Nachricht von der Insolvenz der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin hat im gestrigen Handel die Lufthansa-Aktie beflügelt - die Kranichairline könnte nämlich von einer Abwicklung der Berliner Fluglinie durchaus profitieren.

Genauer gesagt geht es um die Start- und Landerechte, Lufthansa hat in jüngster Vergangenheit bereits einen Teil der Flugzeugflotte übernommen - jetzt geht's ums Eingemachte! Obwohl die Bundesregierung Air Berlin einen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro eingeräumt hat, reicht das Geld nur bis etwa Ende November. Bis dahin könnte Lufthansa aber schon Teile der insolventen Fluggesellschaft übernehmen und sich vermutlich die Filetstücke herausnehmen. Aktionäre begrüßten diese Option im Dienstagshandel mit einem satten Kurssprung direkt an die Dax-Spitze. Aber auch Ryanair und Easyjet hätten Interesse an Unternehmensteilen und Strecken bekundet, um einen Fuß in den deutschen Markt zu bekommen - es bleibt also spannend!

Charttechnisch ist der bisherige Verlauf der Lufthansa-Aktie aber auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, das Papier bewegt sich bereits seit der Jahrtausendwende in ...

