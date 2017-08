IRW-PRESS: Kerr Mines Inc: Kerr Mines leitet erste Phase der oberirdischen Bohrungen in der Mine Copperstone ein

TORONTO, 15. August 2017 - Kerr Mines Inc. (Kerr oder das Unternehmen) (TSX: KER, OTC: KERMF, FRA: 7AZ1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Phase der oberirdischen Erkundungsbohrkampagne für das Explorationsprogramm 2017 und die vorläufige Machbarkeitsstudie in der Mine Copperstone eingeleitet hat. In der ersten Phase werden Bohrungen über rund 15.000 Fuß mit dem Ziel absolviert, die parallele Zone im Liegenden genauer abzugrenzen und die bestehende Ressource in der Zone Copperstone zu erweitern.

Die parallele Zone im Liegenden befindet sich ungefähr 500 Fuß südwestlich der Liegendschicht der Zone Copperzone, die früher im Tage- und Tiefbau abgebaut wurde. Vorherige erfolgreiche Bohrungen zeigten, dass weitere Bohrungen gerechtfertigt sind, um die Zone im Liegenden weiter abzugrenzen.

Das Ziel besteht darin, weiter auf den erfolgreichen Ergebnissen der Bohrungen in der Zone im Liegenden aufzubauen, die anzeigten, dass diese Zone der Zone Copperstone in puncto Neigung, Gesteinstyp, Alteration, Mächtigkeit und Gehalt ähnelt. Außerdem soll das Programm auch die Zone Copperstone entlang des Streichens verstärken und entlang ihres Einfallswinkels erweitern.

Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Planungen für dieses Programm abschließen konnten, und freuen uns nun darauf, mit der Umsetzung des Programms zu beginnen. Das Explorationsprogramm 2017 bei Copperstone ist der Grundpfeiler für die bevorstehende vorläufige Machbarkeitsstudie und ein wesentlicher Bestandteil der Strategie zur Weiterentwicklung des Projekts Copperstone Mine auf eine Produktionsentscheidung hin, sagte Martin Kostuik, President von Kerr Mines.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von Michael R. Smith, einem zugelassenen Geologen, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 für dieses Projekt geprüft und genehmigt.

Längs- und Querschnitte, Lagepläne und Abbildung in Verbindung mit dieser Pressemeldung sind auf der Website des Unternehmens, www.kerrmines.com, verfügbar..

Über Kerr Mines Inc. Kerr Mines ist ein nordamerikanisches Golderschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich derzeit mit dem Ausbau der vollständig genehmigten ehemaligen Produktionsstätte Copperstone beschäftigt. Copperstone ist ein Projekt mit hochgradigen Goldvorkommen, das sich entlang des Mineralgürtels Walker Lane im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Arizona erstreckt. Das Projekt birgt auf einer Grundfläche von 12.000 Acres enormes Explorationspotenzial. In der Vergangenheit wurden hier bereits über 500.000 Unzen Gold gefördert. Ziel des Unternehmens ist es, Copperstones Potenzial durch die Definition und Erweiterung der bestehenden Ressourcen zu maximieren und die Kennzahlen des Bergbaubetriebs derart zu stärken, dass eine Produktionsentscheidung herbeigeführt werden kann.

