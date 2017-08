Der grösste Finanzkonzern Europas setzt klare Massstäbe.Auf dem Spitzen-Niveau der Bewertung wird es für die Allianz allerdings schwierig. 84 Mrd. Euro Marktwert sind für rund 130 Mrd. Euro Umsatz (deklariert als Einnahmen aus Versicherungen und Vermögensverwaltung) und einer Zielprognose von 11,5 Mrd. Euro Gewinn immer noch eine Wette wert. Es ergäbe sich ein KGV von rund 11 per 2018.Unser Zielkurs liegt bislang bei 215 Euro. Entscheidendist: Im Kerngeschäft Versicherungen läuft alles nach Plan. Im Sektor der Kapitalanlagen bislang unzureichend, aber mit einer erklärten Absicht, über eine höhere Aktienquote eine grössere Dynamik im Asset-Management zu erreichen. Darauf wird es ankommen. Gelingt es der Allianz, diese Strategien wirklich umzusetzen, wofür auch der neue Chef steht, sind Kurssprünge nicht zu erwarten, aber eine kontinuierliche Entwicklung in Richtung eines Marktwertes von 100 Mrd. Euro. Das wären rund 20 %. Die Munich Re versucht den Anschluss. Der grösste Rückversicherer der Welt hatte ein ähnliches Problem: Solides Assekuranzgeschäft, aber fragwürdiges Management der Kapitalanlagen. In den letzten drei Jahren gab es permanent rückläufige Erträge. Auch hier soll ein neuer Chef, Joachim Wenning, die Wende bringen. Ein Marktwert von knapp 29 Mrd. Euro ist im Vergleich zur Bewertung der Nummer 2, Swiss Re, unzureichend. Mithin: Kursziele von ebenfalls 215 Euro lassen sich in der Tendenz rechnen.



In die deutsche Assekuranz zu investieren, beinhaltet keine Überraschungs-Effekte oder Rally-Ansätze. Aber eine kontinuierliche Entwicklung nebst ansprechender Rendite von immerhin rund 4 % p.a.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 33 vom 16.08.2017.



