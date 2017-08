In der Eröffnungs-Keynote des 21. Fachkongresses Fortschritte in der Automobil-Elektronik skizziert Dr. Volkmar Denner mit den Worten "Wir denken weit über das Fahrzeug hinaus" die "Zukunft der vernetzten Mobilität" - und so lautete auch der Titel seines Vortrags. Der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Bosch äußert sich dabei auch mit deutlichen Worten zu den Themen Datenmissbrauch und Infrastrukturdefiziten in Deutschland.

Grundsätzlich gelte, dass alle elektrischen Produkte von Bosch IP-fähig sein sollen. Diese Anweisung von Dr. Denner bereits zu seinem Antritt als Bosch-Chef zeigt, welch große Bedeutung er der Vernetzung beimisst. Aktuell liegt die Quote bei 50 Prozent, bis 2020 soll das Ziel dann vollständig erreicht sein. Als konkrete Beispiele für völlig neue Anwendungen und Geschäftsfelder im Automobil-Bereich nennt Dr. Denner etwa einen digitalen Schutzschild für Motorradfahrer, bei dem diese und andere Verkehrsteilnehmer per Direktfunkverbindung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...