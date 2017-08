Die Insolvenz des Zugbetreibers Locomore lässt hunderte Kleinanleger um ihr Geld fürchten. Künftig werden wohl weitere per Schwarm finanzierte Unternehmen ausfallen.

Kaum einer verkörperte den Traum vom Bahnunternehmer so sehr wie Derek Ladewig. Anfang August ist der Traum aus. Der Chef des privaten Bahnbetreibers Locomore muss den Betrieb einstellen, das Insolvenzverfahren wird eröffnet.

Seit mehr als drei Monaten sucht Ladewig bereits nach einem neuen Großinvestor, der seinen Zügen neuen Schub verleihen kann. Findet sich keiner, wird es auch in absehbarer Zeit auf der Strecke zwischen Stuttgart und Berlin keine Konkurrenz mehr zum ICE der Deutschen Bahn geben. Bis zuletzt hatte Ladewig daran geglaubt, "dass Locomore eine Bereicherung für den Fernverkehrsmarkt darstellt". Und mit ihm glaubten dies Hunderte Anleger.

Denn Ladewig setzte die orangenen Züge mit der Starthilfe von Crowdinvestoren auf die Schiene. Über die Plattform Startnext verkaufte er Tickets vor und sammelte so bei einem Schwarm von Anlegern gut 250 000 Euro ein. Über die firmeneigene Website konnten Anleger zusätzlich in Nachrangdarlehen investieren. Das ist eine Art Kredit, den Anleger den Start-ups als Gläubiger gewähren. Bei einer Pleite werden sie nachrangig, also ganz zum Schluss, bedient. Insgesamt nahm Locomore so fast eine Million Euro ein. Wohl zu wenig. Jetzt fürchten die Anleger um ihren Einsatz.

Die Plattformen, auf denen die Anleger kleine Summen in Start-ups, Immobilien oder Unternehmen investieren können, verbergen nicht, dass Investments riskant sind. Die Crowd aber schreckt das kaum ab. Die Zahl der Plattformen, über die Anleger investieren können, wächst ständig. Zu den großen Anbietern zählen Bergfürst, Startnext, Companisto und Seedmatch. Seit sieben Jahren ermöglichen sie es Privatanlegern, mit wenigen Euro so zu agieren, wie die milliardenschweren Risikoinvestoren aus dem Silicon Valley.

Doch warum glauben Privatanleger, dass sie besser als Banken oder Großinvestoren erkennen können, ob ein Start-up künftig Erfolg haben wird? Die bisherigen Erfahrungen mit Crowdinvestments deuten jedenfalls nicht darauf hin, dass Kleinanleger im Schwarm intelligenter anlegen als individuell an der Börse - im Gegenteil. Ausfallquoten sind mit denen anderer Investoren vergleichbar, und das meiste Crowdgeld fließt ohnehin in Immobilien, mit denen man im aktuellen Boom wenig falsch machen kann.

Aber die Anbieter sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Bei Zinssätzen um fünf Prozent verdrängen Anleger in der Nullzinswelt alle Risiken. Viele investieren als Fans, die emotional mit den Projekten verbunden sind. Die meisten allerdings investieren ihr Geld in Immobilienprojekte. Ein Boommarkt, in den mit fast 140 Millionen Euro über die Hälfte aller deutschen Crowdgelder floss.

Direkte Beteiligungen an der Firma über Aktien gibt es so gut wie nie. Interessant wird es für Anleger nur, wenn Zinsen fällig werden. Bei der Anlagevariante Crowdlending läuft das über Kleinstkredite als Nachrangdarlehen, die der Schwarm dem Start-up gewährt. Beim Crowdinvesting werden Anleger zusätzlich am Erfolg des Start-ups beteiligt. Sie vergeben dann sogenannte partiarische Nachrangdarlehen, die ihnen einen winzigen Anteil am Firmengewinn oder Unternehmenswert garantieren. Und bekommen jährlich feste Zinsen und einen Bonus obendrauf - wenn das Geschäft gut läuft. "Nachrangdarlehen sind eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital", sagt Andreas Oehler, Professor für Finanzwirtschaft an der Uni Bamberg. Anleger hätten damit keine Mitsprache- und Kontrollrechte - anders als etwa bei Aktien oder GmbH-Anteilen.

Dafür stehen sie im Pleitefall zwar vor den Gesellschaftern oder Aktionären, die nichts bekommen. Der Vorteil ist meist aber nur ein theoretischer, denn Anleger werden erst dann bedient, wenn Banken, Mitarbeiter Lieferanten und Sozialkassen ihr Geld bekommen haben.

Sammelklage für Kleinanleger gefordert

Locomore-Anleger etwa scheinen ein zu hohes Risiko eingegangen zu sein. "Es sieht derzeit nicht danach aus, dass Locomore den Betrieb wieder aufnehmen kann", sagt Daniela ...

