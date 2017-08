Die Aktie von Nvidia hat an den vergangenen beiden Handelstagen eine Berg- und Talfahrt erlebt. Nach den Zahlen am Donnerstag Abend wurde Nvidia zunächst abgestraft. Gestern ging es wieder deutlich nach oben. Für Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, kam der Kurssturz überraschend. Der Experte ist für Nvidia nach wie vor bullish eingestellt. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um die Bitcoin Group, First Bitcoin Capital, Tesla, die Commerzbank, die Deutsche Bank, JinkoSolar und QSC. Die komplette Sendung finden Sie hier.