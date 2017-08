In den USA plant Amazon eine Mega-Anleihe. Insgesamt will der Konzern 16 Milliarden Dollar an frischem Kapital einsammeln. Ziel ist es, damit die Übernahme von Whole Foods zu finanzieren. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über Amazon und die anderen Themen des Tages. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Johanna Claar außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.