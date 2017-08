In den vergangenen Wochen entfaltete das Sommerloch langsam aber sicher seine Wirkung. Die Luft am deutschen Aktienmarkt scheint seit einigen Tagen etwas raus, und die ganz großen Kurssprünge werden immer seltener. Doch auch in einer solchen Marktphase, lässt sich gutes Geld verdienen, wie der ein oder andere Wikifolio-Trader zuletzt wieder unter Beweis stellen konnte. Nikolaos Nicoltsios, wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.