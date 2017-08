Expertenmeinung

Euro-Hochzinsanleihen an der Spitze

Hochzinsanleihen aus der Euro-Zone brachten im zweiten Quartal des laufenden Jahres die besten Erträge unter allen Anleihekategorien, so eine Berechnung des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Mit ihnen gewannen Anleger 2,1 Prozent. Dahinter folgten inflationsgeschützte Papiere mit 1,1 Prozent und das Segment der Euro-Staatsanleihen mit 0,5 Prozent.

Mit US-amerikanischen Papieren mit Investment-Status und mit Schuldtiteln aus den Schwellenländern ließen sich zwischen April und Juni in lokaler Währung zwar Erträge von 2,5 und 2,4 Prozent erzielen. In Euro gerechnet stand jedoch ein Minus von 3,8 und 4,0 Prozent zu Buche.



