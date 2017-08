Die Privatbank Berenberg hat Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Entgegen der weit verbreiteten Wahrnehmung, dass des Start-up-Entwicklers Geld verbrenne, überstiegen die Erlöse aus der Trennung von Beteiligungen jetzt schon die Investitionen in sämtliche Unternehmen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Mittwoch. Allein die noch gehaltenen Beteiligungen an drei Unternehmen versprächen ein 40-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Aktie, die damit deutlich unterbewertet sei./gl/ag Datum der Analyse: 16.08.2017

