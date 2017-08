Der dänische Pharmakonzern hat seine Prognose für dieses Jahr angehoben. Das Unternehmen rechnet mit robusten Umsätzen mit den Diabetesmitteln Victoza und Tresiba und strebt im Gesamtjahr 2017 daher nun ein Erlöswachstum von 1 bis 3 % in der Landeswährung an. Der operative Gewinn soll in dänischen Kronen um 1 bis 5 % zulegen. Im 2. Quartal legten die Umsätze auf 28,64 Mrd. dänische Kronen (DKK) von 27,46 Mrd. im Vorjahr zu. Einerseits profitierte Novo Nordisk von neuen Medikamenten gegen Diabetes undÜbergewicht, andererseits wurde das Wachstum in Nordamerika durch Rabattanpassungen undGenerikakonkurrenz gebremst. Der Nettogewinn war mit 9,95 Mrd. DKK im Vergleich zum Vorjahr (9,97 Mrd. DKK) kaum verändert, übertraf aber die Konsensschätzung von 9,65 Mrd. DKK. Die Aktie konsolidiert bereits seit August 2015. Die aktuellen Zahlen sind das Fundament für den Beginneiner neuen Hausse-Etappe. Hier sollte man dabei sein!



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 32 vom 12.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info