Applikationen für das industrielle Internet der Dinge, wie smarte Fabriken oder smarte Städte, benötigen eine Vielzahl an drahtlosen Systemen, die mit verschiedensten Sensoren und Aktoren ausgerüstet sind. Diese Geräte müssen häufig für sehr lange Zeiträume in rauen HF-Umgebungen arbeiten, und dabei periodisch Umweltdaten oder Daten industrieller Prozesse erfassen. Unglücklicherweise erfordert die heutige Generation von industriellen Messlösungen einen hohen Aufwand bezüglich Entwicklung, Installation, Integration und Management, um in großem Maßstab robuste IoT-Lösungen zu realisieren.

Die meisten Anwender kämpfen deshalb mit dieser Komplexität und den damit verbundenen Kosten. Um die Gesamtbetriebskosten für industrielle IoT-Szenarien drastisch zu reduzieren, ist eine Lösung nötig, die eine einfache Integration von Messperipherie von Fremdherstellern mit bestehenden Applikationen sowie zuverlässige und sichere Netzwerke mit sehr geringem Leistungsbedarf und Online-Cloud-Diensten zum Sammeln und Speichern von Sensordaten kombiniert.

Dieser Artikel beschreibt die MicroPnP-Plattform (Bild 1), eine auf Standards basierende "Sensing-as-a-Service"-Lösung von Versasense, die eine Plug-and-Play-Integration von messtechnischer und Aktor-Peripheriekomponenten, die skalierbare Überwachung und Steuerung von Geräten rund um die Uhr in unterschiedlichen Standorten sowie eine sichere End-to-End-Kommunikation realisiert. Im Gegensatz zu traditionellen industriellen IoT-Lösungen setzt MicroPnP auf eine neue Methode, um die Enwicklungskomplexität und damit auch die die Gesamtbetriebskosten von industriellen IoT-Systemen zu senken.

Die Plug-and-Play-Integration von Peripherieelementen wird mithilfe von passiven elektrischen Komponenten realisiert, die als effizienter Mechanismus zur Erkennung und Identifizierung von im Laufe der Zeit neu angeschlossener Mess- oder Aktorperipherie genutzt werden. Der MicroPnP-Softwarestack wiederum implementiert Lösungen ...

