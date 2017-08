Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gestartet. Nach einer Dreiviertelstunde legte der Dax (DAX 30) um 0,84 Prozent auf 12 279,19 Punkte zu. Der Leitindex hat damit seit Freitag mehr als 2 Prozent an Wert gewonnen und scheint nun auch Widerstände im Bereich über 12 200 Punkten überwinden zu können, an...

