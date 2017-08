Mit den "E7 Timberland-Finance Jubilee Anleihen", die derzeit in drei Tranchen zu jährlichen Zinskupons von 6,75%, 6,85% und 6,95% und einem Volumen von jeweils 20 Millionen Euro angeboten werden, kann in Elektromobilität investiert werden. So sollen laut Emittentin auch Anleger, die keinen Neuwagen kaufen und somit keine Diesel-Umtausch-Prämie einheimsen, indirekt von der Dieselkrise profitieren können. Die im August 2017 auf den Kapitalmarkt gekommenen E7-Anleihen bieten die Möglichkeit, in die neue Batterietechnologie von E7 Systems zu investieren, die laut Hersteller unter anderem in Elektroautos zum Einsatz kommen wird.

"Die Technologie von E7 Systems bietet Lösungsalternativen für Probleme, mit denen sowohl die E-Mobilität als auch die Speichertechnologie ...

