Startups sind Jobmotoren! Bereits im ersten Jahr stellen sie durchschnittlich 3,5 Mitarbeiter ein. Im Vergleich: 0,8 Stellen bieten "reguläre" Firmen nach Neugründung im ersten Jahr an. Das haben die Autoren Nicole Bogott, Stefan Rippler und Branko Woischwill zum Anlass genommen, den ersten spezifischen Ratgeber zur erfolgreichen Etablierung in der Gründer-Welt zu schreiben: "Im Startup die Welt gestalten". Wertvolle Insidertipps, spannende Erfolgsgeschichten und aufschlussreiche Interviews mit Startup-Profis erklären Entwicklung und Charakter der lebendigen Gründerszene und stellen Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten vor, um neue und innovative Arbeitswelten aktiv mitzugestalten.



Die Autoren informieren über die spezifischen Gründungs- und Entwicklungsphasen und vermitteln authentische Einblicke in die unterschiedlichen Anforderungen, die zur dynamischen Startup-Welt gehören. Nützliche digitale Tools, Links zu Förderprogrammen, Praktikums- und Jobbörsen sowie ein Glossar helfen, das bevorzugte Startup zu erobern.



Nico Lumma, COO beim Next Media Accelerator und damit sehr aktiv in der Startup-Szene: "Wie man im Startup erfolgreich Karriere macht, erklärt dieses Buch eindrucksvoll mit viel Praxis-Knowhow und Expertenwissen - ein konkurrenzloses Standardwerk für alle, die keine Lust mehr auf Konzernstrukturen haben".



E-Book und Taschenbuch: 256 Seiten Verlag: Springer Gabler (4. Juli 2017) Sprache: Deutsch ISBN 978-3658145040 Preis: 24,99 Internet: www.berufsziel-startup.de



