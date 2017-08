Aschheim (München) (ots) - Der internationale Technologiekonzern Wirecard arbeitet mit Singtel zusammen, um die kürzlich auf den Markt gebrachte, erste virtuelle Visa Karte für die mobile Wallet Dash von Singtel zu unterstützen.



Singtel Dash ist derzeit Singapurs am weitesten verbreitete All-in-One-Digital-Wallet. Über die mobile Zahlungsplattform können Kunden einkaufen, Transport-Tarife bezahlen und Geld versenden. Dieses Angebot ist Teil der Strategie von Singtel, den größten Mobilfunkanbieter in Südostasien zu einem der führenden Kommunikationstechnologie-Unternehmen zu machen, indem der Konzern in digitale Angebote und Cyber Security investiert.



"Wir sind sehr stolz, ein Partner für Singapurs führende digitale Wallet zu sein", sagt Grigoriy Kuznetsov, Executive Vice President Global Financial Services bei Wirecard. "Singtel kann jetzt mobile virtuelle Visa-Zahlungen mit Wirecard als Bank Identification Number (BIN) Sponsor verarbeiten. Dies stärkt unsere Position als weltweit führender Prepaid-Issuer und BIN-Sponsor. Es zeigt auch unsere state-of-the-art Kartenverarbeitung."



Seit der Einführung des virtuellen Visa Kontos im vergangenen Monat haben über 500.000 Singtel Dash Kunden ihre Mobiltelefone eingesetzt, um Zahlungen bei über 50.000 PayWave-fähigen Händlern in ganz Singapur zu tätigen und die Zahlungsplattform zu nutzen, um in Singapur-basierten E-Commerce-Geschäften zu shoppen.



"Singtel Dash hat mehr Aufmerksamkeit als Zahlungsoption der Wahl gewonnen. Mit der Einführung der Kartenverarbeitungslösung von Wirecard können unsere Kunden nun problemlose mobile virtuelle Visa-Zahlungen tätigen", sagt Gilbert Chuah, Leiter des mCommerce, Consumer Singapore bei Singtel.



Das Transaktionsvolumen von Singtel Dash hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und Singtel plant, die Reichweite der mobilen Plattform auf Schulen und den Gastronomiebereich auszuweiten.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Singtel:



Singtel ist Asiens führende Kommunikationsgruppe mit einem Dienstleistungsportfolio, das Sprach- und Datenlösungen über Festnetz, mobile Telefonie und Internetplattformen sowie InfoComm-Technologie und Pay-TV umfasst. Die Gruppe ist in Asien, Australien und Afrika mit über 500 Millionen Mobilkunden in 25 Ländern vertreten, u. a. in Bangladesch, Indien, Indonesien, den Philippinen und Thailand. Ferner verfügt sie über ein umfassendes Netzwerk aus Geschäftsstellen in ganz Asien-Pazifik, Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.singtel.com.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com