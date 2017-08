Falcon Private Bank / Falcon nimmt als erste Schweizer Privatbank Ether, Litecoin und Bitcoin Cash in ihr bestehendes Bitcoin-Blockchain-Asset-Management-Angebot auf . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Zürich, 16. August 2017 - Zum 22. August 2017 erweitert Falcon im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Blockchain Asset Management mit Ether, Litecoin und Bitcoin Cash. Die schnelle Integration der drei zusätzlichen Assets in die Angebotspalette von Falcon zeugt von der Agilität des Unternehmens und unterstreicht seine strategische Neuorientierung. Diese zielt darauf ab, durch Kombination von individueller Exzellenz und digitaler Intelligenz ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten. Erst im Juli ist Falcon mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit gegangen, ihren Kunden als erste Schweizer Privatbank Blockchain-Asset-Management-Lösungen bereitzustellen und ihnen so die Möglichkeit zu geben, Barguthaben gegen Bitcoin zu tauschen und zu halten. Zum 22. August 2017 weitet Falcon ihr Angebot im Bereich Blockchain Asset Management nun auf Ether, Litecoin und Bitcoin Cash aus. Dies eröffnet den Falcon-Kunden noch mehr Diversifikationsmöglichkeiten. Ausserdem können die Kunden genauso einfach auf Ether, Litecoin und Bitcoin Cash zugreifen und dieselben praktischen Offline-Speichermöglichkeiten nutzen. Dabei werden wir von unserem Partner Bitcoin Suisse AG unterstützt, einem in der Schweiz regulierten Finanzintermediär, Dienstleistungsanbieter und Asset Manager, der auf Crypto-Assets fokussiert. Arthur Vayloyan, Global Head Products & Services, Falcon Private Bank, kommentierte den Schritt wie folgt: "Nur einen Monat nach Einführung unseres ersten Blockchain-Asset-Management-Angebots mit Bitcoin erweitern wir dieses bereits um Ether, Litecoin und Bitcoin Cash. Die ersten Reaktionen auf unseren Einstieg in Bitcoin waren sehr ermutigend. Wir sind überzeugt, durch die Erweiterung des Angebots um drei neue Blockchain Assets den künftigen Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen." # # # Falcon Private Bank ist eine Schweizer Privatbank-Boutique mit 50 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Der Hauptsitz liegt in Zürich. Von der Schweizer Finanzmetropole aus und über unsere Standorte in Abu Dhabi, Dubai, London und Luxemburg betreuen wir Privatkunden und wohlhabende Familien. Als Kunde profitieren Sie von einer ausgezeichneten Anlagekompetenz. Dank unseren Schweizer Wurzeln und der staatlichen Eigentümerstruktur verfügt Falcon Private Bank über eine hohe Finanzkraft und Stabilität. Medienkontakte

